Gmina, będąc beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, otrzymała dofinansowanie na remont trzech budynków w celu adaptacji na mieszkania socjalne. Jednak zgodnie z interpretacją KIS, Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego związanego z tym projektem. Wynajem mieszkań socjalnych na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, co wyklucza możliwość odliczenia podatku.

VAT związany z adaptacją lokali socjalnych

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (EFRR) dofinansowanie na realizację projektu pn. „…”. Projekt zakłada remont trzech budynków użytkowych w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne dla obywateli X. W ramach projektu planuje się utworzenie 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 259,4 m2. Zakres projektu obejmuje prace budowlane i modernizacyjne oraz dostosowanie wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT

Zgodnie z interpretacją organu, Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków ponoszonych na adaptację lokali użytkowych na lokale socjalne. Stanowi to wynik braku związku dokonywanych zakupów w ramach inwestycji ze sprzedażą opodatkowaną. Wynajem lokali socjalnych na cele mieszkaniowe jest bowiem zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie przy spełnieniu przesłanek, że nabywca towarów/usług jest podatnikiem VAT, a nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zatem, w przypadku czynności zwolnionych z VAT, np. wynajmu lokali socjalnych na cele mieszkaniowe, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego związanej z wydatkami na adaptację lokali użytkowych na lokale socjalne. Wynajem takich lokali na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, co wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym, Gmina powinna uwzględnić ten fakt przy planowaniu budżetu projektu oraz rozliczaniu wydatków związanych z adaptacją lokali.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.156.2023.2.AR