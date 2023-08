Gmina złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją w budowę szkoły. KIS wskazała, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż działania te są realizowane w ramach zadań własnych gminy i nie stanowią czynności opodatkowanych. Artykuł omawia argumenty przedstawione przez KIS oraz ich konsekwencje dla gminy.

VAT od inwestycji w budowę szkoły

Gmina złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z inwestycją w ramach programu priorytetowego. Wnioskodawca wskazał, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT, ale zgodnie z przepisami nie uznaje się organów władzy publicznej za podatników w zakresie swojej podstawowej działalności. W przypadku, gdy organ władzy publicznej wykonuje czynności, które wykraczają poza zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami i wykonuje je na podstawie umów cywilnoprawnych, organ ten jest traktowany jak każdy inny podatnik. Gmina planuje budowę nowoczesnej szkoły podstawowej, która będzie pełniła funkcję budynku szkolno-oświatowego, a wszystkie pomieszczenia będą przeznaczone wyłącznie na działalność edukacyjną w ramach powszechnego systemu edukacji. W ramach projektu przewidziano również montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby obiektu. W związku z tym, Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji, twierdząc, że nie jest to działalność gospodarcza, a realizowane działania wynikają z ustawowych obowiązków gminy.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

Zdaniem KIS, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, jeśli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podmiot, który nie jest ostatecznym konsumentem danego towaru lub usługi, nie powinien ponosić ciężaru ekonomicznego podatku VAT. Ustawa wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W przypadku Gminy, która działa w charakterze organu władzy publicznej, budowa szkoły i zajęcia planowane do realizacji po jej wybudowaniu będą związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. Zatem, zdaniem KIS, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tą inwestycją.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową szkoły w ramach programu priorytetowego. KIS powołuje się na przepisy ustawy o VAT, które wyraźnie określają, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zakupy są związane z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku Gminy, która działa jako organ władzy publicznej, budowa szkoły i działalność związana z nią są wykonywane w ramach zadań własnych Gminy, które nie podlegają opodatkowaniu. W związku z tym, Gmina nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tą inwestycją.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.136.2023.1.AR