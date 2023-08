Miasto, będące zarejestrowanym podatnikiem VAT, ubiega się o dotację w ramach projektu mającego na celu zagospodarowanie placówki oświatowej i polepszenie warunków nauczania. Zainteresowane dowiedzeniem się, czy będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupów związanych z projektem, miasto zwróciło się do organów administracji skarbowej. Według stanowiska organów, odliczenie podatku będzie niemożliwe, gdyż zadania realizowane w ramach projektu nie kwalifikują się jako działalność gospodarcza.

Zagospodarowanie placówki oświatowej i polepszenie warunków nauczania a VAT

Wnioskodawcą jest Miasto, które jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Miasto ubiega się o udzielenie dotacji ze środków konkursu w ramach projektu pn. (…). Celem konkursu jest zagospodarowanie miejsca na terenie placówki oświatowej w celu utworzenia punktu dydaktycznego oraz polepszenie warunków nauczania poprzez wyremontowanie i wyposażenie pracowni edukacyjnych. Jednostką realizującą zadanie będzie (…). Miasto chce dowiedzieć się, czy będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na przepisy ustawy o VAT, które określają, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Miasta, wykorzystanie nabytych towarów i usług będzie związane z zadaniami własnymi Miasta, takimi jak ochrona środowiska i przyrody, edukacja publiczna oraz utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych. Wnioskodawca uważa, że te czynności nie kwalifikują się jako działalność gospodarcza i nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Miasto nie będzie uprawnione do odliczenia

Zdaniem organów administracji skarbowej wyrażonym w interpretacji podatkowej, Miasto nie będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją projektu. Organ powołuje się na przepisy ustawy o VAT, które stanowią, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom wykorzystującym towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Miasta, czynności związane z realizacją projektu będą związane z zadaniami własnymi Miasta, które nie kwalifikują się jako działalność gospodarcza i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że Miasto nie będzie mogło odliczyć podatku naliczonego od faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.117.2023.1.DS