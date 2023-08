W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT przez gminę związanego z inwestycją w punkty ładowania autobusów elektrycznych. Organ administracji skarbowej podjął decyzję, że gmina nie spełnia warunków uprawniających do odliczenia VAT, ponieważ nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. To oznacza, że gmina nie będzie mogła zmniejszyć kosztów związanych z projektem. Sprawa ta podkreśla istotne wymogi dotyczące odliczania VAT i może mieć wpływ na inne gminy realizujące podobne inwestycje.

VAT związany z zakupem i montażem punktów ładowania autobusów elektrycznych

Wnioskodawcą w tym przypadku jest Gmina A, która zgłosiła pytanie dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego związanych z wydatkami na zakup i montaż punktów ładowania autobusów elektrycznych oraz promocję projektu pn. „(...)”. Gmina A nie nabywa towarów i usług w celach prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku VAT.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej odpowiedzi stwierdził, że Gmina A nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tych wydatków, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ powołał się na fakt, że Gmina A nie spełnia warunków uprawniających do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT.

Podsumowanie:

W wyniku tej interpretacji organ administracji skarbowej stwierdził, że Gmina A nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu i montażu punktów ładowania autobusów elektrycznych oraz promocji projektu. To oznacza, że Gmina A nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od tych wydatków. Dla Gminy A oznacza to brak możliwości zmniejszenia kosztów poniesionych na realizację projektu związane z autobusami elektrycznymi. Z drugiej strony, organy administracji skarbowej utrzymują swoje stanowisko, że odliczenia podatku VAT są możliwe tylko dla podatników VAT prowadzących działalność gospodarczą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.743.2022.1.APR