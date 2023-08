W artykule omawiamy obowiązek podatkowy pytającego w podatku VAT z tytułu czynszów najmu. Mimo otrzymania postanowienia sądu o wyłącznym prawie do zarządzania nieruchomością, pytający nadal musi odprowadzać VAT. Organy podatkowe wskazują, że umowa najmu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, a należności z tytułu najmu powinny być przekazywane na rachunek byłego małżonka po odliczeniu odpowiednich kwot podatkowych. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tej kwestii.