Nie taki prosty stan faktyczny

Omawiana sprawa rozstrzygana przez SN (sygn. akt II CSKP 2372/22) dotyczyła skargi kasacyjnej złożonej przez uczestniczkę w sprawie, w której wnioskodawcą była spółka z o. o. Sprawa dotyczyła wniosku o wykreślenie hipoteki łącznej z księgi wieczystej. Znaczenie miała przeszłość nieruchomości, gdyż jeszcze w 1998 roku osoby fizyczne, które wówczas według treści KW były właścicielami nieruchomości, ustanowiły w niej hipotekę na zabezpieczenie kredytu udzielonego właśnie przez uczestniczkę wnoszącą skargę do SN.

Następnie po 1998 r. z nieruchomości obciążonej hipoteką wydzielano etapowo nowe nieruchomości, zaś wpis hipoteki był przenoszony do nowo zakładanych dla tych nieruchomości ksiąg wieczystych. Punkt kulminacyjny tej historii osiągnięty został w 2019 r. - wówczas wydana została ostateczna decyzja komunalizacyjna. Jak się okazało, stwierdzała ona, że już od 27.05.1990 r., z mocy prawa, właścicielem pierwotnej nieruchomości stała się gmina. To jednocześnie oznaczało, że właścicielami nieruchomości nie były osoby figurujące w 1998 r. w księdze wieczystej.

Ważne W przypadku, którym zajął się się Sąd Najwyższy, osoby ustanawiające hipotekę w 1998 roku nie były wtedy faktycznie właścicielami obciążanej nieruchomości, gdyż przeszła ona na własność gminy z mocą wsteczną od 1990 r. Pojawiła się zatem również wątpliwość interpretacyjna, czy przeważające znaczenie w tym zakresie ma rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, czy też prawo własności, bowiem w 1998 r. hipoteka została przez nich ustanowiona tak naprawdę na cudzym gruncie, skoro komunalizacja decyzją z 2019 r. odniosła skutek z mocą od 1990 r.

Dylemat przed którym stanął SN - dwie możliwe ścieżki działania

Przed sądami zajmującymi się sprawą, która ostatecznie trafiła do SN, stanął poważny dylemat prawny do rozstrzygnięcia. Czy wniosek spółki z o. o. o wykreślenie hipoteki powinien być rozpatrywany w postępowaniu wieczystoksięgowym i oprzeć się wyłącznie o dokumenty stanowiące podstawę wpisów, czy też spółka powinna w tym celu raczej wytoczyć pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, stosując art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece? W tym pierwszym przypadku, sąd wieczystoksięgowy zapewne działałby automatycznie i wykreślił hipotekę, natomiast w tym drugim, uczestniczka, na której rzecz hipoteka była ustanowiona, nie byłaby bez szans, bowiem w procesie nie obowiązywałyby ograniczenia dowodowe, a sąd wszechstronnie badał i rozstrzygał sprawę, ważąc interesy stron.

Postępowanie wieczystoksięgowe a powództwo o uzgodnienie

Ważne Postępowanie wieczystoksięgowe to postępowanie nieprocesowe, wszczynane na wniosek uprawnionego podmiotu, mające na celu dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Charakteryzuje się ono: ograniczoną kognicją sądu (sąd bada głównie dokumenty),

szybkością rozpoznania,

formalnością postępowania,

brakiem możliwości przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej to postępowanie procesowe, w którym sąd: ma pełną kognicję do badania rzeczywistego stanu prawnego,

może przeprowadzić wszechstronne postępowanie dowodowe,

rozstrzyga sporne kwestie prawne,

wydaje wyrok, który stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Sąd Najwyższy wskazuje, kiedy zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego jest niewystarczający do rozstrzygnięcia sprawy, której rozpoznanie będzie skutkować określonym wpisem w KW

Sąd Najwyższy, zajmując się przedmiotową skargą kasacyjną, skupił się na wykładni § 93 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. W uzasadnieniu do postanowienia zawarł następującą, istotną zasadę o podstawowym znaczeniu praktycznym:

Choć w postępowaniu wieczystoksięgowym możliwe jest dokonywanie wpisów korygujących stan księgowy i prowadzących do jego uzgodnienia ze stanem prawnym, to nie w każdym przypadku jest to dopuszczalne ze względu na ograniczenia kognicji sądu wieczystoksięgowego.

Kryteria dla obrania właściwego postępowania dla podobnych spraw ustalone przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, zgodnie z którym w przypadkach cechujących się:

złożonym stanem faktycznym,

skomplikowaną historią prawną nieruchomości,

koniecznością dokonania pogłębionej analizy prawnej,

potrzebą ustalenia, czy doszło do nabycia praw na podstawie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,

prawidłową drogą postępowania jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, natomiast błędne jest kierowanie wówczas wniosku wieczystoksięgowego w nieprocesie.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - do obalenia lub potwierdzenia w postępowaniu procesowym

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza w szczególności, że:

gdy istnieje niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną dokonaną z osobą uprawnioną według treści KW nabył własność lub inne prawo rzeczowe,

domniemywa się, że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (domniemanie obalalne),

osoba działająca w dobrej wierze może nabyć prawo ujawnione w KW, nawet jeśli zbywca nie był w rzeczywistości uprawniony.

Ważne Ustalenie, czy w tym przypadku uczestniczka postępowania (czyli wierzyciel hipoteczny) nabyła hipotekę na podstawie rękojmi wiary publicznej na nieruchomości osób, które rzeczywiście nie były jej właścicielami, wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, a to przekracza możliwości postępowania wieczystoksięgowego, który pozbawiony jest tak szerokiej kognicji. Takie wnioski płyną z oceny dokonanej przez Sąd Najwyższy w przedmiotowej sprawie.

Praktyczne skutki postanowienia Sądu Najwyższego

Wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie o sygn. II CSKP 2372/22 nie pozostaje na poziomie rozważań teoretycznych. Przeciwnie - ma ono fundamentalne znaczenie dla praktyki obrotu nieruchomościami oraz orzekania przez sądy w podobnych sprawach. Należy wyróżnić, że niesie ono konsekwencje dla:

sądów wieczystoksięgowych – powoduje konieczność dokładnej analizy, czy sprawa mieści się w granicach kognicji postępowania wieczystoksięgowego, czy wymaga skierowania na drogę procesową, a wniosek wieczystoksięgowy nie jest właściwy . Jako wskazówkę, które postępowanie jest właściwe, należy brać pod uwagę, czy dla stwierdzenia określonych faktów, które wpływają na rozstrzygnięcie w sprawie wpisu w KW, wymagane byłoby przeprowadzenie dowodów, jakich nie może przeprowadzić sąd wieczystoksięgowy – np. sporządzenie opinii geodezyjnej czy nawet przesłuchanie stron;

– powoduje konieczność dokładnej analizy, czy sprawa mieści się w granicach kognicji postępowania wieczystoksięgowego, . Jako wskazówkę, które postępowanie jest właściwe, należy brać pod uwagę, czy dla stwierdzenia określonych faktów, które wpływają na rozstrzygnięcie w sprawie wpisu w KW, wymagane byłoby przeprowadzenie dowodów, jakich nie może przeprowadzić sąd wieczystoksięgowy – np. sporządzenie opinii geodezyjnej czy nawet przesłuchanie stron; właścicieli nieruchomości – świadomość prawna i wiedza, że nie każda niezgodność w księdze wieczystej może być usunięta stosunkowo prostym wnioskiem o wpis, a może być wymagane pełnego postępowania procesowego;

– świadomość prawna i wiedza, że nie każda niezgodność w księdze wieczystej może być usunięta stosunkowo prostym wnioskiem o wpis, a może być wymagane pełnego postępowania procesowego; wierzycieli hipotecznych – pewność, że ich prawa nabyte w dobrej wierze będą należycie chronione, a wykreślenie hipoteki nie będzie następowało automatycznie w postępowaniu wieczystoksięgowym tylko dlatego, że ujawniono wadę prawną w tytule własności dłużnika; mają natomiast prawo, aby tego rodzaju sprawa została rozpoznana w trybie pozwu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym, gdzie można przeprowadzać wszelkie dowody dopuszczone przez kodeks postępowania cywilnego;

– pewność, że ich prawa nabyte w dobrej wierze będą należycie chronione, a mają natomiast prawo, aby tego rodzaju sprawa została rozpoznana w trybie pozwu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym, gdzie można przeprowadzać wszelkie dowody dopuszczone przez kodeks postępowania cywilnego; praktyków prawa – Sąd Najwyższy udzielił wyraźnych wskazówek interpretacyjnych, w jakich sytuacjach należy doradzić klientowi wniesienie powództwa o uzgodnienie zamiast wniosku wieczystoksięgowego.

Problematyka komunalizacji i uwłaszczenia gmin z mocą wsteczną

Sprawa, jaką zajmował się SN, oprócz głównego wątku, dotyka również szerokiego problemu losów prawnych nieruchomości objętych komunalizacją na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Sąd Najwyższy dostrzegł w orzeczeniu, że problemy dotyczące stanu ksiąg wieczystych nieruchomości na tle komunalizacji nie są pierwszyzną w orzecznictwie. Między innymi dlatego uznał, że sprawa z tłem komunalizacyjnym nie może być rozpatrywana przez sąd wieczystoksięgowy, bowiem wymaga analizy niekiedy szerokiego materiału dowodowego i całokształtu okoliczności faktycznych sprawy. Komunalizacja z natury swojej, w razie zaskarżenia decyzji komunalizacyjnej i długotrwałość postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, powodowała bowiem, że dopiero po latach rozstrzygane były ostatecznie losy własnościowe nieruchomości. W okresie pomiędzy, nieruchomość taka często natomiast była przedmiotem obrotu na podstawie dotychczasowych wpisów w księdze wieczystej. Mogły zaś one nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu prawnego, który ustalał się dopiero po ostateczności decyzji komunalizacyjnej. Dlatego w takich stanach faktycznych powstaje pytanie o los praw ustanowionych przez osoby tymczasowo władające taką nieruchomościa jak właściciele, opierające się o wpisy w księdze wieczystej, które ostatecznie tymi właścicielami nie były.

Co należy wyciągnąć na przyszłość z orzeczenia SN?

Postanowienie SN z dnia 27 marca 2025 r. o sygn. II CSKP 2372/22 to istotny głos w rozmowie o tym, gdzie kończy się kognicja sądu wieczystoksięgowego. Sąd Najwyższy potwierdził, że księgi wieczyste nie zawsze mogą być korygowane w uproszczonym trybie, gdy stan faktyczny danej sprawy jest skomplikowany i wymaga pogłębionego postępowania dowodowego, którego prowadzić nie może sąd wieczystoksięgowy.

Ważne Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż w sprawach wymagających: analizy złożonych stanów faktycznych,

badania dobrej wiary nabywcy prawa,

ustalenia skutków działania rękojmi wiary publicznej,

rozstrzygnięcia sporów co do istnienia prawa rzeczowego, niezbędne jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Dopiero w takim postępowaniu sąd dysponuje narzędziami prawnymi, szczególnie w zakresie możliwości prowadzenia pełnego postępowania dowodowego, aby wszechstronnie zbadać sprawę i wydać sprawiedliwe rozstrzygnięcie, uwzględniające wszystkie okoliczności sprawy, bez ograniczania się do istniejących dokumentów. Orzeczenie to powinno przyczynić się do bardziej jednolitej praktyki sądowej w zakresie rozpoznawania sporów o treść KW, a tym samym zwiększenia pewności obrotu prawnego. Przypomina również o podstawowej zasadzie, że ochrona praw nabytych w dobrej wierze, szczególnie przy rękojmi wiary ksiąg wieczystych, stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w Polsce.