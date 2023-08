W artykule omawiane są wnioski gminy dotyczące opodatkowania usług odbioru ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych. Gmina zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji w kwestii opodatkowania VAT i odliczenia podatku naliczonego. KIS potwierdza, że takie usługi stanowią działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu VAT, a gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych. Artykuł analizuje te wnioski oraz przywołuje odpowiednie przepisy prawa podatkowego.

Usługi odbioru ścieków a VAT

Wnioskodawca, czyli gmina, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej opodatkowania usług odbioru ścieków, które świadczy na rzecz Odbiorców zewnętrznych. Gmina twierdzi, że takie usługi stanowią działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu VAT. Ponadto, Gmina pytała o możliwość odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem wykorzystywanym do świadczenia tych usług. Oczekiwała jasnej odpowiedzi na te kwestie.

Opodatkowanie usług odprowadzania ścieków od odbiorców zewnętrznych i prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z Infrastrukturą

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na pytania Wnioskodawcy, odnosząc się do odpowiednich przepisów prawa podatkowego. KIS potwierdził, że usługi odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych stanowią działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 i 8 ustawy o VAT. KIS powołał się również na interpretacje indywidualne, które potwierdzają to stanowisko.

Co do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem, KIS stwierdził, że Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT, pod warunkiem, że ten majątek będzie służył wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, a nie będzie wykorzystywany do odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych. KIS przywołał art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który reguluje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności opodatkowanych VAT. KIS podkreślił, że takie stanowisko wynika również z interpretacji indywidualnych.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji KIS wnioski dla Wnioskodawcy są następujące: usługi odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych stanowią działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu VAT, zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem, który jest wykorzystywany wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych.

W przypadku organów administracji skarbowej, wynikające z interpretacji KIS wnioski są takie, że usługi odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych podlegają opodatkowaniu VAT, a Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z tymi usługami. Organom tym należy stosować się do tego stanowiska w przypadku podobnych sytuacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.53.2023.1.KK